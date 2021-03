Was wusste Bundeskanzler Sebastian Kurz?

Warum Kurz wegen möglicher Falschaussage vor dem Ibiza-Ausschuss angezeigt wird und die Grünen den Druck auf die ÖVP erhöhen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz wollte ein Wort aus dem Protokoll seiner Befragung vor dem Ibiza-U-Ausschuss streichen: "Nein". So hatte seine Antwort auf die Frage gelautet, ob er als Kanzler frühzeitig mit dem ÖVP-Vertrauten Thomas Schmid über dessen Interesse an dem Chefsessel in der Beteiligungsgesellschaft ÖBAG gesprochen habe. Zur Erinnerung: Die Gesellschaft war unter Türkis-Blau entstanden und Schmid zimmerte sich, so legen es Chatprotokolle aus Ermittlungs- und U-Ausschuss-Akten nahe, die Jobausschreibung und den Aufsichtsrat zusammen, der ihn wiederum später auf den gut ...