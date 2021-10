Wer bekommt welchen Klimabonus? Das ist die Karte

Ein erster Entwurf der Klimabonus-Karte zeigt, dass die Wienerinnen und Wiener den geringsten Klimabonus bekommen. In Salzburg können viele mit deutlich mehr Geld rechnen.

Der Klimabonus soll die Belastung der Ökosteuer für jene ausgleichen, die auf das Auto angewiesen sind. Daher wird der Klimabonus in vier Stufen - 100 Euro, 133 Euro, 167 Euro und 200 Euro - regional gestaffelt, wobei Kinder jeweils die Hälfte bekommen. Jeder Erwachsene erhält also mindestens 100 Euro. Und mindestens 50 Euro gibt es für unter 18-Jährige. Wer in welche Stufe fällt, soll demnächst auf einer Österreich-Karte ablesbar sein. Laut dem grünen Budget-Sprecher Jakob Schwarz, der die Steuerreform inklusive ...