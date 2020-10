Wie hat Ihr Bezirk gewählt? Die Ergebnisse finden sie hier als Tabelle und Infografik zum Durchklicken.

Die Bezirksergebnisse der Wahl in Wien können Sie in dieser Infografik durchklicken. Bitte beachten Sie, dass noch nicht alle Bezirke ausgezählt sind. Ein Drittel der Stimmen werden bei dieser Wahl als Briefwahl abgegeben. Das endgültige Wahlergebnis wird daher erst am Dienstag feststehen.

Wahl-Ergebnisse nach Bezirken

Die Ergebnisse als Tabelle

Gemeinde SPÖ% FPÖ% GRÜNE% ÖVP% NEOS% HC% Gesamt 2020 2015 39,59 30,79 11,84 9,24 6,16 n.k. 1., Innere Stadt 2020 30,24 5,54 15,92 29,83 12,17 3,01 2015 33,50 21,83 12,31 19,99 11,26 n.k. 2., Leopoldstadt 2020 45,07 6,56 17,99 13,30 7,13 3,65 2015 42,73 24,14 17,50 6,96 5,90 n.k. 3., Landstraße 2020 41,19 6,23 17,19 16,81 8,94 3,41 2015 40,49 23,55 15,71 10,17 7,77 n.k. 4., Wieden 2020 37,26 5,08 19,75 19,27 10,30 2,83 2015 37,99 19,04 19,30 12,12 10,00 n.k. 5., Margareten 2020 43,25 5,98 19,25 13,35 7,27 3,18 2015 42,45 22,26 18,47 7,61 6,37 n.k. 6., Mariahilf 2020 39,09 4,83 22,78 15,81 8,55 2,16 2015 38,98 18,12 22,83 10,17 8,13 n.k. 7., Neubau 2020 35,73 4,26 27,60 13,80 10,09 1,77 2015 37,38 15,93 26,75 9,20 8,86 n.k. 8., Josefstadt 2020 34,87 4,77 22,20 19,05 10,66 1,91 2015 35,95 16,96 21,12 14,62 9,62 n.k. 9., Alsergrund 2020 2015 10., Favoriten 2020 49,38 10,87 6,14 16,79 3,94 5,54 2015 41,39 39,35 6,30 6,15 3,55 n.k. 11., Simmering 2020 46,25 17,17 5,43 15,04 3,95 5,80 2015 40,26 42,90 5,22 5,06 3,71 n.k. 12., Meidling 2020 47,15 8,60 11,02 16,22 5,82 4,53 2015 41,50 32,13 10,73 7,94 5,10 n.k. 13., Hietzing 2020 32,22 6,56 12,90 29,97 11,42 3,16 2015 32,51 25,22 11,06 20,25 9,74 n.k. 14., Penzing 2020 40,02 8,00 13,42 21,25 7,90 3,89 2015 38,01 30,14 12,54 10,97 6,56 n.k. 15., Rudolfsheim-Fünfhaus 2020 45,18 7,35 16,62 12,97 5,28 3,84 2015 42,55 26,43 17,17 6,32 4,68 n.k. 16., Ottakring 2020 43,54 7,66 14,54 16,39 6,05 4,10 2015 40,85 28,25 14,42 8,20 5,35 n.k. 17., Hernals 2020 38,13 6,68 17,35 19,16 8,68 3,10 2015 37,74 25,94 15,69 11,00 7,48 n.k. 18., Währing 2020 31,90 4,70 20,58 23,17 11,67 2,49 2015 33,96 19,51 18,23 16,73 10,06 n.k. 19., Döbling 2020 36,55 6,89 11,61 27,57 10,26 3,34 2015 35,66 25,17 10,14 18,00 9,56 n.k. 20., Brigittenau 2020 50,64 8,24 10,84 14,10 4,58 4,34 2015 43,08 31,32 11,37 5,75 4,60 n.k. 21., Floridsdorf 2020 46,12 11,68 6,65 18,56 4,91 6,15 2015 39,16 40,56 6,31 6,53 4,08 n.k. 22., Donaustadt 2020 2015 23., Liesing 2020 41,23 10,04 9,02 22,82 7,55 4,38 2015 39,58 34,35 8,22 9,64 6,48 n.k.

Quelle: SN