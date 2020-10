Wahlmotive: Manöverkritik bei den Wiener Parteien

Warum ging die Wien-Wahl aus, wie sie ausging? Die SN machen einen Blick ins Innere der Parteien.

Der prophezeite Absturz trat aus den erwarteten Gründen ein: 19 Prozent der Wähler von 2019 (NR-Wahl) wandten sich wegen der FPÖ-Skandale ab, fast noch einmal so viele, weil sie Strache-Fans sind (17%). Nichts illustriert die blaue Doppelmühle plakativer. An Spitzenkandidat Dominik Nepp lag es nicht, er war wichtigstes Motiv (22%), blau zu wählen. Vom Wert seines einstigen Ziehvaters Heinz-Christian Strache ist er aber (so wie alle anderen Spitzenkandidaten) weit entfernt. Das Team Strache wurde zu 59 Prozent wegen Strache gewählt.

...