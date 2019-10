Konsequenzen einer historischen Wahlschlappe: Ex-Parteichef Strache kommt seiner Partei zuvor und stellt seine FPÖ-Mitgliedschaft ruhend. Wenige Stunden später suspendiert FPÖ-Chef Hofer seinen Vorgänger offiziell.

Am Ende verschwand Heinz-Christian Strache durch den Notausgang. Begleitet von Kameras und Mikrofonen. Ein Schmunzler noch in Richtung Fotografen und dann ab in den "politischen Rückzug", den er wenige Minuten zuvor in einem seiner Stammlokale in Wien verkündet hatte. Strache, ...