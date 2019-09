Wahlstudio 2019: Sechs Zeitungen lieferten Ergebnisse und Analysen

Katerstimmung, Jubel, Ursachenforschung und mögliche Koalitionsvarianten. Experten und Politiker debattierten im "Wahlstudio 2019" das Wahlergebnis. Ein Blick in die Hofburg am Wahltag.

Fernsehstudios in jeder Ecke, Kameramänner, Journalisten und Journalistinnen, die Interviewpartner suchen. Politikexperten, die sich beraten. Spitzenkandidatinnen und -kandidaten, die sich durch die Menge schieben und vor die Kameras treten: In der Österreichischen Nationalbibliothek, wo die Medien ihr Hauptquartier für die Nationalratswahl aufgeschlagen hatten, herrschte Sonntag bis in die Abendstunden innenpolitische Jahrmarktstimmung. Nur knapp nach 17 Uhr, zur ersten Hochrechnung, war es in den prunkvollen Räumen fast mucksmäuschenstill.

Auch die "Salzburger Nachrichten" gingen mit einem TV-Wahlstudio auf Sendung, und zwar gemeinsam mit "Kleiner Zeitung", "Oberösterreichischen Nachrichten", "Tiroler Tageszeitung", "Vorarlberger Nachrichten" und der "Presse". Bis in die Abendstunden wurden aktuelle Stellungnahmen der Spitzenpolitiker, Analysen zu den Ergebnissen und Einschätzungen der Spitzenkandidaten geboten. Die Moderation übernahmen Gerold Riedmann, Chefredakteur der "Vorarlberger Nachrichten", und Antonia Gössinger, Chefredakteurin der "Kleinen Zeitung Kärnten".

Das Wahlergebnis wurde angesichts der deutlichen Verschiebungen erwartungsgemäß sehr unterschiedlich aufgenommen. Der langjährige ÖVP-Klubchef und ehemalige Nationalratspräsident Andreas Khol freute sich über die deutlichen Zugewinne für die Türkisen und verortet einen großen strategischen Fehler bei der SPÖ: "Die Wähler haben Pamela Rendi-Wagner das Misstrauensvotum übel genommen, außerdem hat die SPÖ dadurch ein wichtiges politisches Druckmittel verloren. Das Parlament hätte Kurz ständig in den Nationalrat zitieren und ihn mit Anfragen eindecken können." Den ehemaligen Koalitionspartner FPÖ will der altgediente ÖVP-Politiker Khol trotz des Ergebnisses noch nicht ins Abseits stellen. "Es muss mit allen verhandelt werden."

Deutlichere Worte hörte man da von dem ehemaligen EU-FPÖ-Politiker Andreas Mölzer: "Die FPÖ wäre gut beraten, mit diesem Ergebnis in keine Regierung zu gehen. Sie sollte eine Neugründung überlegen, was die inhaltliche, aber auch die moralische Ausrichtung angeht."

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda räumte ein: "Man kann mit diesem Ergebnis nicht zufrieden sein." Dennoch warte man noch auf die Auszählung der Wahlkarten. Ursachen für das schwache Ergebnis der SPÖ sehe er im Wähleraustausch von der SPÖ zu den Grünen: "Das Klimathema hat sie ins Parlament getragen." Einen Stimmenaustausch gab es laut der Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle auch von der FPÖ zur ÖVP: "Die Spesenaffäre hat sich zulasten der FPÖ stärker ausgewirkt als erwartet, die Stimmen sind in Richtung ÖVP abgewandert."

Freudenstimmung zeigte sich im "Wahlstudio 2019" bei den Grünen: "Wir haben gespürt, es gibt ein dringendes Bedürfnis bei den Menschen, dass Grüne im Parlament sind. Die Zeit war reif", sagte die grüne Quereinsteigerin Sibylle Hamann. Dass sie mit der FPÖ Kopf an Kopf seien, habe man nicht erwartet. "Jetzt sieht man, die FPÖ zerbröselt, wir kommen diesem Ergebnis mit einer ganz anderen Art von Politik sehr nahe."

Die aus dem Nationalrat scheidende Abgeordnete Irmgard Griss sieht im Ergebnis der Neos einen "tollen Erfolg". Es sei gut, dass eine kleine Partei langsam wachse. In der Opposition sei nun eine konstruktive Kontrolle gefordert.

Liste-Jetzt-Parteichefin Maria Stern bedauerte den Nichteinzug ihrer Partei in den Nationalrat: Neben "vielen Hoppalas" ihrer Partei machte sie dafür auch die negative Berichterstattung verantwortlich.

Kathrin Stainer-Hämmerle sieht das Ergebnis der Grünen als die Überraschung des Abends. Eine Koalition zwischen ÖVP und Grünen sei realistisch: "Es wäre etwas Neues, damit könnte Kurz sein Versprechen eines neuen Stils einlösen und international das Signal senden, dass er zu den Vorreitern gehört."