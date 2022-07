Acht EU-Länder haben bereits Preisobergrenzen eingeführt

In Spanien brachten ein Deckel und die Entkoppelung von Strom- und Gaspreisen eine spürbare Entlastung.

Was in Österreich gerade debattiert wird, ist in anderen Ländern der EU längst Wirklichkeit: Ein staatlich festgelegter Höchstpreis für Energie - ein Preisdeckel. Es handelt sich um den Bruch eines Tabus. Der Staat greift in den sogenannten freien Markt ein.

Der Höhenflug der Energiepreise startete bereits Monate vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Seit Herbst 2021 bereiten die Preise für Gas, Sprit und Strom den Regierungen und der EU-Kommission Sorgen. Damals wurden auch die ersten umfangreichen Entlastungspakete ...