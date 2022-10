Grenzschutz: Die meisten Migranten werden auf der Balkanroute registriert

Frontex führt die aktuell hohen Zahlen auf wiederholte Versuche derselben Personen zurück, die Grenzen zu überqueren.

Es sind die höchsten Zahlen illegaler Grenzübertritte in den ersten drei Quartalen, die die EU-Grenzschutzagentur Frontex seit 2016 vermelden musste: 228.240 waren es von Jänner bis Ende September 2022, im September wurden 33.380 registriert.

Die meisten Menschen versuchen entlang der Westbalkanroute illegal in die EU einzureisen, in den ersten neun Monaten dieses Jahres waren es 106.396. Dies war auch im September "die aktivste Migrationsroute" mit 19.160 Aufgriffen, wie Frontex berichtet, doppelt so viele wie im Vergleichsmonat 2021.

