Das Leben von Queen Elizabeth II. in Bildern

Ein Rückblick auf das Leben der britischen Queen in Bildern. Elizabeth wurde 1952 zur Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie von 14 weiteren, als Commonwealth Realms bezeichneten souveränen Staaten. Ihre Krönung fand am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey statt und war die erste, die im Fernsehen übertragen wurde. Im Juni 2022 feierte sie ihr 70-Jahr-Thronjubiläum. Ihr Todestag sollte der 8. September 2022 werden.

SN/APA/AFP/- Elizabeth und Prinz Philip am Tag ihrer Verlobung, am 11. Juli 1947. Ihre große Liebe war im Vorjahr verstorben.