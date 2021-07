Delta-Variante breitet sich in Israel aus - auch Geimpfte infizieren sich

In Israel war man für kurze Zeit zur Normalität zurückgekehrt. Dann breitete sich die Delta-Variante aus. Auch Geimpfte infizieren sich, aber nur wenige müssen ins Krankenhaus.

Eine knappe Woche hielt das Glück an. Eine knappe Woche, in der Israel innerhalb des Landes alle Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus aufgehoben hatte. Es gab keinen Grünen Pass mehr, den man vorzeigen musste, um ins Theater oder Restaurant zu kommen. Und am Flughafen stieg die Zahl der Israelis, die in den Urlaub nach Griechenland oder Paris flogen, ums Dreifache an. Der Tourismus bereitete sich auf die Rückkehr internationaler Urlauber vor, die endlich ab 1. Juli wieder ins Land dürfen ...