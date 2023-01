Der Speaker im US-Repräsentantenhaus regiert wie ein Diktator auf Zeit

Der Republikaner Kevin McCarthy ist nach langem Ringen in der eigenen Partei zum Sprecher des US-Repräsentantenhauses gewählt worden. Was macht diese Funktion so einzigartig und wie funktioniert das amerikanische "Parlament"?

SN/APA/AFP/OLIVIER DOULIERY Der Republikaner Kevin McCarthy ist nach 15 Wahlgängen am Ziel.