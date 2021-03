Die Briten impfen weiter mit AstraZeneca

In vielen europäischen Ländern werden Impftermine mit dem Präparat von AstraZeneca abgesagt. Großbritannien wundert sich darüber.

In der Downing Street hätten sie am liebsten den Union Jack auf die Impfstofffläschchen drucken lassen. Dieser Wunsch der britischen Regierung wurde zwar abgelehnt, aber vor allem konservative Politiker werden nicht müde, den von der Universität Oxford in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Unternehmen AstraZeneca entwickelten Impfstoff als "großen britischen Erfolg" zu feiern. Premier Boris Johnson sprach nach der Zulassung von einem "Triumph für Großbritanniens Wissenschaft".

Dass die Briten gegenüber dem Vakzin positiver eingestellt sind als der Rest Europas, ...