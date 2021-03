Die Schweiz hat AstraZeneca bisher nicht zugelassen

Das Nachbarland hat zwar 5,4 Millionen Dosen des Impfstoffs bestellt, wird aber eventuell nie darauf zurückgreifen.

In der Schweiz geht es gern gemächlicher zu als anderswo. Das besagt ein Klischee. Doch zumindest in einem Punkt findet dieses wieder einmal eine Bestätigung: In der Schweiz ist der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca noch immer nicht freigegeben. Die Schweizer prüfen und prüfen, seit Oktober des vergangenen Jahres. Grünes Licht geben könnte die Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic.

Dabei wäre durchaus Eile geboten. Von der angestrebten Durchimpfung ist die Schweiz mit ihren rund 8,6 Millionen Einwohnern weit entfernt. Erst ...