Eine vertane Chance für alle

Österreich hält Migranten mit allen Mitteln fern, obwohl es sie braucht.

Es ist eine unrühmliche Rolle, die Österreich gleich hinter der EU-Außengrenze spielt. Hilfe vor Ort hat die Regierung immer großgeschrieben - Hilfe für Schutzsuchende, möchte man meinen. In Bosnien stellt sich heraus, dass das Wiener Migrationszentrum geholfen hat, Hafteinheiten in einem Flüchtlingscamp zu errichten. Es ist mittlerweile dokumentiert, dass in Kroatien eine Praxis von illegalen Pushbacks an der Tagesordnung steht. Die Menschen werden zurück nach Bosnien gedrängt, wo offenbar Vorkehrungen getroffen werden, um Abschiebungen ohne faires Verfahren zu erleichtern.

