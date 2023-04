Hart an der Grenze: Reportage aus dem Abschiebelager Lipa in Bosnien

Mit Geld aus Österreich wird in Bosnien ein Abschiebelager mit Gefängnis gebaut. Zu welchem Zweck? Und in wessen Auftrag? Eine Spurensuche.

"The Game" nennen es Flüchtlinge, wenn sie sich an der bosnisch-kroatischen Grenze aufmachen, um Kroatien zu durchqueren. Die Regeln: Weiche der kroatischen Polizei aus, denn es ist bekannt und dokumentiert, dass sie dich mit brutalen Schlägen wieder zurück zum Start drängt. Orientiere dich am Flusslauf, aber fall nicht hinein. Du weißt, du kannst nicht schwimmen. Was du brauchst: "Wasser, Brot, meine Tasche, warme Kleidung und ein bisschen Geld", sagt der 20-jährige Sehat aus Indien. Game over bedeutet, dass man es ...