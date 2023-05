Erdogan wird noch einmal Präsident - und steht vor großen Herausforderungen

Erdogan konnte ein weiteres Mal die Wahlen gewinnen. Die Opposition spricht von Manipulation. Doch erklärt das allein den Vorsprung von 2,3 Millionen Stimmen?

Lässt sich vor seinem Palast in der Hauptstadt Ankara feiern: der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Am Ende hat es für die türkische Opposition wieder einmal nicht gereicht: In der Stichwahl kam der islamisch-konservative Recep Tayyip Erdogan am Sonntag auf 52 Prozent. Sein Herausforderer, der Mitte-Links-Politiker Kemal Kilicdaroglu, musste sich mit 48 Prozent geschlagen geben. Die Stichwahl wurde nötig, nachdem Erdogan im ersten Durchgang vor zwei Wochen die für einen Sieg erforderliche absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen knapp verfehlte.

Erdogan-Fans feierten am Sonntagabend den Sieg ihres Idols. Autokorsos fuhren hupend durch viele Städte. Die ...