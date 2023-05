Warum Erdogan ein weiteres Mal triumphiert - und was das für die EU bedeutet

Recep Tayyip Erdogan wird Präsident der Türkei bleiben. Für seine Wählerinnen und Wähler zählten offenbar die in seiner Ära gebauten Brücken, Krankenhäuser und Flughäfen mehr als der stetige Demokratieabbau unter Erdogan. Für die EU heißt es jetzt aber: Wegschauen geht nicht mehr.

Die Türkei hat gewählt. Recep Tayyip Erdogan, der das Land seit 20 Jahren führt, wird weitere fünf Jahre an der Staatsspitze stehen - mindestens. Der Oppositionskandidat Kemal Kilicdaroglu mag im Wahlkampf Fehler gemacht haben, aber jeder Herausforderer wäre vermutlich an der Übermacht der von Erdogan kontrollierten Medien und dem von der Regierung mobilisierten Staatsapparat gescheitert. Auch wenn es mit Sicherheit Unregelmäßigkeiten bei der Wahl gegeben hat - der Vorsprung von 2,3 Millionen Stimmen ist nur so zu erklären, dass eine ...