Große Baustellen für die neue Regierung in Deutschland

In 16 Jahren Amtszeit hat Angela Merkel viele Krisen bewältigt. Gleichzeitig blieben viele Reformvorhaben nur Vorhaben.

Auf die neue deutsche Bundesregierung warten innenpolitisch große Herausforderungen. Ein Überblick über die wichtigsten Themenblöcke:

Klimaschutz

Vier Jahre lang war sie selbst Umweltministerin, als Regierungschefin inszenierte sie sich gern als "Klimakanzlerin". Tatsächlich hat Angela Merkel in der Klimapolitik aber viel unerledigt gelassen. Am augenscheinlichsten wurde das durch ein Urteil des Verfassungsgerichts in Karlsruhe vom April 2021, laut dem die deutsche Regierung bei ihrem Klimagesetz nachbessern muss: Es verstoße gegen das Grundgesetz, weil es die Lasten des ...