Infrastruktur in der Ukraine: "Zumindest ein warmer Raum, ohne Löcher in den Wänden"

Wohnhäuser und Infrastruktur in der Ukraine sind schwer beschädigt. Hilfsorganisationen sind vor dem Winter alarmiert.

Drei Wochen nach der russischen Invasion in der Ukraine hatten bei der Regierung in Kiew bereits 77.000 Menschen einen Antrag auf Kompensation für die Schäden durch russische Angriffe an ihrem Haus oder ihrer Wohnung gestellt. Heute sind es mehr als 200.000 Meldungen - und das sind nur jene Fälle, in denen Eigentümer schon aktiv einen Antrag gestellt haben, also weder geflüchtet sind noch in akut umkämpften Gebieten leben.

Die ukrainische Regierung hat über die Schadensmeldungen hinaus Daten zur ...