Der Tod der Königin kann zur Bruchstelle der Monarchie werden

Charles III. tritt ein schweres Erbe an. Nicht nur, weil seine Mutter Elizabeth II. so einzigartig war.



L ong to reign over us", heißt es in der britischen Nationalhymne: "Lange möge sie herrschen." Diese Zeile müssen die Briten stets besonders inbrünstig gesungen haben, denn ihr Wunsch ging in Erfüllung. Nie hatten sie eine Monarchin oder einen Monarchen gehabt, die oder der länger als Elizabeth II. geherrscht hat. Im Frühjahr beging sie ihr Platin-Jubiläum: 70 Jahre auf dem Thron. In schnelllebigen Zeiten etwas Unerhörtes.

Abdankung war für sie ein Tabuwort, das im Buckingham-Palast niemand in den ...