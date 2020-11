Ein demokratisches System kommt auch mit einer Wahlanfechtung zurande. Amerikas Institutionen sind dafür stark genug.

Am liebsten hätte der amtierende Präsident die Auszählung der Wahlzettel vorzeitig abgebrochen - freilich zu einem Zeitpunkt, als er selbst in Führung lag. Dass diese Meldung nicht aus einem autokratisch regierten Staat kommt, sondern aus den Vereinigten Staaten von Amerika, sorgt zu Recht in weiten Teilen des Landes und der Welt für Entsetzen. Zuversichtlich stimmt allerdings, dass sich die betroffenen US-Bundesstaaten dem Begehr Donald Trumps nicht gebeugt haben. Es hätte auch keine rechtliche Grundlage dafür gegeben, die Auszählung der Stimmen ...