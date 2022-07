Nach G7- und NATO-Gipfel: Der Westen blieb in seinem Kreis - das allein beendet aber noch nicht den Krieg

Europa und seine Partner zeigten sich wieder einig gegen Moskau. Treffen von Gleichgesinnten allein beenden aber keinen Krieg.

Unsere Haltung zum Krieg in der Ukraine und zu Russlands Rolle darin ist eindeutig - und das ist gut so. Europa und seine Verbündeten haben eine gemeinsame Antwort auf die völkerrechtswidrige und inhumane Aggression Moskaus in seinem Nachbarland gefunden: Nach dem Ausschöpfen der diplomatischen Mittel besteht sie aus scharfen Wirtschaftssanktionen und dem weitgehenden Einstellen der politischen Zusammenarbeit über das unbedingt Notwendigste hinaus.

Die Staats- und Regierungschefs der größten Industrienationen haben diese Haltung beim G7-Gipfel in Elmau diese Woche ...