Was haben häusliche Gewalt in Russland und der Ukraine-Krieg gemeinsam? Sehr viel.

Wie viel Gewalt ein Staat duldet, zeigt sich schon im Kleinen: Häusliche Gewalt ist in Russland weit verbreitet. Laut Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen erleidet jede dritte Frau zwischen Moskau und Nowosibirsk Gewalt durch den Partner. Meist bleibt die Tat folgenlos. Denn Körperverletzung in der Familie wird in Russland lediglich als Ordnungswidrigkeit geahndet. Wer schlägt, muss zahlen. Viel mehr aber auch nicht. Ein entsprechendes Gesetz zur Entkriminalisierung häuslicher Gewalt hatte Wladimir Putin 2017 unterzeichnet.

Ähnlich sieht es ...