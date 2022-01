Dem russischen Präsidenten geht es nicht um die Ukraine, nicht um die NATO, sondern um sein Erbe.

130.000 russische Soldaten warten an der Grenze zur Ukraine auf Wladimir Putins Marschbefehl. Wird er ihn geben? Darüber rätselt die Welt seit Tagen. Russlands Präsident gibt vor, er fühle sich vom Militärbündnis der NATO eingekreist, er fordert Sicherheitsgarantien und ein Ende der NATO-Osterweiterung. Doch halt: Die NATO wurde zum letzten Mal vor 18 Jahren in Richtung Osten erweitert. Die Ukraine hat keinerlei Aussicht auf einen Beitritt in nächster Zeit. Warum sucht Putin die Eskalation also ausgerechnet jetzt?

Es gibt ...