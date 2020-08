First Lady Melania Trump setzt einen Kontrapunkt auf dem gefühlskalten Parteitag ihres Ehemanns. Als erste Rednerin äußert sie am Ende des zweiten Tags Anteil an dem Leid der COVID-19-Opfer.

SN/AFP Die First Lady sprach vom Rosengarten des Weißen Hauses aus auf dem virtuellen Parteitag der Republikaner.