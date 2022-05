Moral im Krieg: Wie handelt man richtig?

Waffen schicken zur Selbstverteidigung? Kapitulieren, um Zivilisten zu schützen? Der Krieg in der Ukraine wirft ethische Fragen auf, die wir uns lange nicht stellen mussten.

Pazifismus und Friedensbewegung scheinen zurück: Zigtausende demonstrieren gegen den Krieg in der Ukraine, gegen Waffenlieferungen, Aufrüstung und einen drohenden Atomkrieg. Gleichzeitig scheinen Pazifismus und Friedensbewegung am Ende: Selbst die Grünen sind grosso modo in Europa für Aufrüstung und Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet.

Wer hat recht? Wer handelt verantwortungsvoll und moralisch vertretbar? Kann im Krieg überhaupt richtig gehandelt werden?

Die Kriegsethik sucht auf diese Fragen seit Jahrhunderten eine Antwort. Thomas von Aquin gab bereits im Mittelalter eine, ...