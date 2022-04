Nehammer in Butscha: Staatsbesuch an einem Tatort

Der Krieg in der Ukraine verlagert sich weiter nach Osten. Über den Vororten Kiews aber liegt noch immer der Schatten der Kämpfe - und der Kriegsverbrechen. Kanzler Karl Nehammer besuchte das tief getroffene Butscha.

Podcast "Hinter den Schlagzeilen"

Durch Butscha, eine Kleinstadt im Speckgürtel Kiews, zieht sich eine Spur der Verwüstung. Vorbei an einer völlig zerstörten Lagerhalle am Stadtrand steht bei der Ortseinfahrt anstelle des Supermarkts nur noch ein verkohltes Fassadengerüst, wie ein dunkles Gespenst. Schon von Weitem ist die St.-Andreas-Kirche zu sehen, ein hoher weißer Bau mit goldenen Kuppeldächern auf den Türmen. Am Weg dorthin stehen viele Wohnblocks mit Kinderspielplätzen im Hof, dann kommen die Siedlungen mit ...