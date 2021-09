Osama bin Laden, der Kopf hinter den Anschlägen

Als Gast der Taliban bereitete der Gründer der Terrororganisation Al-Kaida in Afghanistan die Attentate vor.

Sein Name ist auf ewig mit den Anschlägen vom 11. September verbunden: Osama bin Laden, 1957 in Saudi-Arabien als eines von 57 Kindern eines Bauunternehmers geboren. Er schloss sich 1979 den "Gotteskriegern" an, die in Afghanistan gegen die sowjetischen Besatzer kämpften. Trainiert wurden die ausländischen Kämpfer von Offizieren des pakistanischen und amerikanischen Geheimdienstes. In Pakistan gründete Osama bin Laden später, nach dem Abzug der Roten Armee aus Afghanistan, die militärische Organisation Al-Kaida. Weiter radikalisiert hat er sich während des Golfkriegs ...