Queen Elizabeth II.: Ihr Leben in Bildern

Das Leben der britischen Queen in Bildern. Elizabeth wurde 1952 zur Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie von 14 weiteren, als Commonwealth Realms bezeichneten souveränen Staaten. Ihre Krönung fand am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey statt und war die erste, die im Fernsehen übertragen wurde. 2022 feierte sie ihr 70-Jahr-Thronjubiläum.