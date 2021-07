Der britische Premier Boris Johnson sagte, das Schlimmste sei vorüber, und hob alle Corona-Maßnahmen auf. Jetzt zeigt sich, dass er sich getäuscht hat.

Boris Johnson folgt seinem Bauchgefühl. Der Wissenschaft jedenfalls nicht. Wie eine Mehrheit der Weltbevölkerung sind die Briten der Lockdowns müde und sehnen sich nach analogem Leben. Echt. Mit Partys, lauter Musik, abstandslos bis in den Morgen. Also schmiss der britische Premier eine Party. Und was für eine. Als Tag der Freiheit wurde der 19. Juli gefeiert. Die Masken blieben daheim, Lachen war wieder fotogen. Johnson hob alle Coronamaßnahmen auf.

Dann kam der Kater. Die täglichen Neuinfektionen schnellen in ...