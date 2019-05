Ein junger Youtuber nutzt seine Bekanntheit, um Polit-Botschaften für "seine" Generation zu verbreiten. Viele fragen jetzt: Darf er das? Das ist die falsche Frage.

Das Polit-Video anlässlich der EU-Wahl des jungen Youtubers Rezo lässt die Polit-Wogen in Deutschland hochgehen. Vor allem bei der CDU/CSU, die er in dem Video heftig kritisiert. Anstatt Antworten auf das millionenfach geklickte Video zu geben, kritisiert die Parteispitze Meinungsmache und ruft laut nach Zensur in den sozialen Medien.

Rezo warnt die Jungen davor, Parteien wie die CDU, die SPD oder die AfD zu wählen, weil sie seit Jahren nichts verändern würden. In erster Linie geht es ihm um Klimaschutz, Bildung und die große Kluft zwischen Arm und Reich. Er argumentiert seine Position, stellt nicht nur Behauptungen in den Raum. Das müssten auch seine Kritiker ihm zugute halten.

Tun sie aber nicht, und es ist angesichts des plakativen Titels des Videos - "Zerstörung der CDU" - und seiner alternativen Botschaften auch verständlich. Dennoch kann die Antwort, solche Meinungsäußerungen verhindern oder eindämmen zu wollen, nur die falsche sein.

Wäre es nicht besser, auf das Video mit Argumenten zu antworten? Mit dem, was die Parteien wollen? Wofür sie stehen? Welche Polit-Botschaften sie haben? Und warum Rezo aus ihrer Sicht nicht recht hat, was sie ihm dagegen halten können.

Die Politikerinnen und Politiker könnten ihn einladen zum Dialog, ihn fordern, seine Bekanntheit nutzen, im positiven Sinn des Wortes.

Aber das machen sie (bis dato) noch nicht, sondern sie kanzeln ihn ab, und mit ihm seine Millionen Follower, die seine Youtube-Kanäle abonniert haben. Und damit auch eine junge Generation, die sich immer mehr über Social-Media-Kanäle informiert.

In Wahrheit müssten Politikerinnen und Politiker einem wie Rezo dankbar sein. Er bringt die Politik auch zu den (ganz) Jungen. Er und seine Youtuber-Kollegen zeigen vor, wie das geht. Eine angeblich nicht politikinteressierte Generation setzt sich so mit politischen Inhalten auseinander. Das ist eine Chance: Davon könnte sich die etablierte Politik etwas abschauen, vielleicht sogar am Kuchen mitnaschen.