Das war keine Präsidentschaftsdebatte, sondern ein Blick zurück nach vorn in ein autokratisches Amerika, wie es sich Donald Trump vorstellt. Wie in den vergangenen dreieinhalb Jahren im Weißen Haus hielt sich der Präsident in den 90 Minuten von Cleveland nicht an eine einzige Regel. Stattdessen versuchte er alle Anwesenden mundtot zu machen.

Trump missbrauchte den Moderator, seinen Herausforderer und die Wähler. Das Gepolter, die Lügen und die menschlichen Unanständigkeiten Trumps machten eines deutlich: Dieser Mann tritt nicht gegen einen Herausforderer an, sondern die Demokratie selbst. Der Amtsinhaber ließ nicht den geringsten Zweifel daran, dass er alles andere als einen eignen Sieg am Wahltag nicht anerkennen wird. Seine erfundenen Behauptungen über die Integrität der Wahlen, sind nichts anderes als die lahme Ausrede eines Verlierers. Gut, dass Joe Biden den ...