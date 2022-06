Ein Blick in die EU-Kristallkugel

Die Ukraine, Moldau und Georgien wollen in die EU und die Union will ihnen zumindest ein Zeichen des Entgegenkommens setzen; der Ukraine und Moldau alsbald in Form des Kandidatenstatus. Wie es dann weitergeht? Dazu ist kein Blick in die Kristallkugel nötig. Es reicht einer in den Wartesaal der EU: auf den Westbalkan.

Schon 2003 öffnete die EU den Westbalkanstaaten ihre Tür einen Spalt. Sie erhielten eine "unumkehrbare" Beitrittsperspektive, die freilich keinen unmittelbaren Beitritt bedeuten konnte. Dafür gilt es ...