Putins Rede zeigt seine Misere

Wohin geht Russland - wirtschaftlich, militärisch, gesellschaftlich? Darauf gab der Kremlchef in seiner Rede zur Lage der Nation keine Antworten. "Der Westen" trieb ihn hauptsächlich um. Und eine weitere Angst blitzte zwischen den Zeilen durch.

Das Einzige, was inhaltlich neu war an Putins Rede zur Lage der Nation, war die Ankündigung eines Fonds für Opfer und Hinterbliebene seiner sogenannten Spezialoperation. Viel Ehrbekundung gab es für alle jene, die der Kremlchef schon in den Krieg geschickt hatte.

Die Durchhalteparolen klangen lauter als in den vergangenen Reden. Entsprechend lauter dürften mittlerweile also die Klagen von der Front geworden sein, wo es bekanntermaßen um die Versorgung, Ausrüstung und Verpflegung der russischen Soldaten schlecht bestellt ist. Putin ...