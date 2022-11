Studierende besetzen Universitäten: "Klimagerechtigkeit geht nicht ohne soziale Gerechtigkeit"

Studierende besetzen Hörsäle und fordern Aus für fossile Energieträger, mehr Geld für Unis und Vermögenssteuern.

"Uni brennt", Uni friert", "Erde brennt - Uni besetzen!" - die Universitäten kommen in den vergangenen Wochen nicht aus den Schlagworten und -zeilen. Unter letztgenanntem Motto haben Hunderte Studenten seit Mittwoch Hörsäle an den Unis in Wien, Salzburg und Innsbruck besetzt.

In Salzburg übernachteten etwa 25 Aktivistinnen und Aktivisten im Unipark Nonntal in Hängematten und auf Luftmatratzen. "Die Nacht war hart", sagt eine Studentin, die sich mit dem Decknamen "Alien" vorstellt. Sie habe in den Morgenstunden Nachtwache gehalten. ...