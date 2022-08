Taiwan ist (noch) nicht die Ukraine

Sie stecken in Smartphones, Laptops und sind unverzichtbar für die Autoindustrie. Zwei Drittel des weltweiten Bedarfs an Halbleitern werden in Taiwan produziert. Auch deswegen sieht China von einem Angriff bisher ab.

SN/ap Bewohner Taipehs suchen Schutz in einem Keller während taiwanesischer Militärübungen.