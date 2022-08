Stimme aus Taiwan: "Unabhängigkeit ist gar nicht das Ziel"

Tenzin Topden hat tibetische Wurzeln und lebt derzeit in Taiwan. Fast wäre er am Dienstag Nancy Pelosi begegnet.

Seit März lebe ich hier in Taiwan, um Chinesisch zu lernen. Die Sprache ist dieselbe, China ist nah, von manchen Stellen kann man sogar hinüberschauen. Aber sonst ist alles anders. Die Menschen hier sehen ihre Demokratie nicht als fragil an, im Gegenteil: Sie sind sich ihrer Freiheiten sehr bewusst und schätzen sie sehr. Die Nähe zu China unterstreicht erst, was die Menschen hier genießen.

Die meisten fühlen sich wohl im Status quo. Wenn man sich Umfragen hier in ...