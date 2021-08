Taliban richten sich an der Macht ein

Nicht Monate, nur wenige Tage dauerte die Eroberung Kabuls. Wie konnte es dazu kommen? Und wie geht es den Menschen vor Ort?

Es ist Tag eins nach der Rückkehr der Taliban in die afghanische Hauptstadt Kabul. Geschäfte sind geschlossen, ebenso Cafés. Viele Menschen haben sich in ihren Häusern und Wohnungen verbarrikadiert. "Sie verbringen die Tage in Angst", sagt Emran Feroz. Der österreichisch-afghanische Journalist lebt in Deutschland, er klingt müde und abgeschlagen am Telefon. Seit Samstagabend bekommt er viele Nachrichten und Anrufe aus der Heimat seiner Eltern, aus Afghanistan.

"Die meisten waren überrascht, wie schnell alles ging", berichtet Feroz. Nachdem am ...