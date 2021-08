Der Einsatz in Afghanistan war für jeden US-Präsidenten ein innenpolitischer Albtraum. Joe Biden wollte ihn beenden.

Die USA und der Westen fliehen Hals über Kopf aus Kabul. Wir sehen Szenen, die an den Fall von Saigon und die schmachvolle Niederlage der USA in Vietnam vor fast 50 Jahren erinnern. Wie ist diese Politik der Biden-Administration zu erklären, die dem amerikanischen Prestige so schadet? Vor allem die Glaubwürdigkeit des Präsidenten und sein Leitmotiv, dass die USA international zurück sind und wieder die globale Führung beanspruchen, scheinen nachhaltig angeschlagen zu sein.

In Wahrheit verfolgt Biden wohl ...