Hanau, eine deutsche Kleinstadt mit knapp 100.000 Einwohnern, ist zum Ort eines der schlimmsten rechtsextremen Attentate der jüngsten Geschichte Deutschlands geworden. Neun Menschen wurden von Tobias R. am späten Mittwochabend erschossen. Später auch seine Mutter. Am Tag danach suchen die Bürgerinnen und Bürger nach Erklärungen, wie so etwas in ihrer Stadt passieren konnte.

"Ich versteh' die Welt nicht mehr." Herr S. ist 70 Jahre alt und hat Tränen in den Augen. Er steht in Filzpantoffeln an der Polizeiabsperrung am Heumarkt in der Innenstadt von Hanau. Dutzende Polizisten und etliche Kamerateams beherrschen am Donnerstagvormittag ...