Donald Trump oder religiöse Fundamentalisten kennen keine Zwischentöne. Ideologien verdrängen Vielfalt und Mehrdeutigkeit. Was heißt das für die Politik, die vom Kompromiss lebt?

Vielfalt und Pluralität werden in Europa als Last empfunden, nicht als Bereicherung. Die Folgen sind einerseits Fundamentalismus, andererseits Gleichgültigkeit. Ein SN-Gespräch mit dem Arabisten und Islamwissenschafter Thomas Bauer über die Monotonisierung der Welt und was der Kapitalismus damit zu tun hat.