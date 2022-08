Zum Tod von Gorbatschow: Wie der frühere Sowjetpräsident die Welt veränderte

Michail Gorbatschow ermöglichte die deutsche Einheit und brachte die atomare Abrüstung auf den Weg - doch in seiner Heimat ist er umstritten. Nun ist der große Reformer gestorben.

Michail Gorbatschows politische Karriere begann in der neunten Klasse. Als die kommunistische Jugendorganisation "Komsomol" an seiner Schule einen neuen Sekretär aufstellte, war der junge Mischa einer von sieben Kandidaten. Wie die anderen stellte er sich mit einer kurzen Rede vor. Als er sich wieder an seinen Platz setzen wollte, hatte ihm jemand den Stuhl weggezogen. "Ich knallte mit voller Wucht auf den Boden. Der Saal platzte vor Lachen", schreibt er in seiner Autobiografie "Alles zu seiner Zeit". Gorbatschow erhielt trotzdem ...