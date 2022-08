Weder Freunde noch Feinde: Das schwierige Verhältnis zwischen Gorbatschow und Putin

Michail Gorbatschow hatte die Einschränkung der Freiheit in Russland nicht gutgeheißen. Zum Krieg in der Ukraine äußerte er sich nicht.

In einem Schreiben an dessen Angehörige würdigte Russlands Präsident Wladimir Putin am Mittwoch den verstorbenen Ex-Präsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow. Er "war ein Politiker und Staatsmann, der gewaltigen Einfluss auf den Lauf der Weltgeschichte ausgeübt hat", hieß es in dem vom Kreml veröffentlichten Telegram diplomatisch. Gorbatschow habe das Land zu einer Zeit "dramatischer Veränderungen" geführt und den Reformbedarf erkannt. Er habe versucht, seine Lösungen für das Problem anzubieten.

Die Propagandisten des Kremlchefs frohlockten indes selbst in diesem Moment ...