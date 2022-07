So helfen Sie Ihren Haustieren bei großer Hitze

Man kann im Sommer verreisen. Oder man kann daheim interessantes Tierverhalten beobachten. Zum Beispiel Hund und Katz´ bei Hitze.

"Meine Katze ist komisch." Mit diesen Worten rief mich vor wenigen Tagen, es hatte deutlich über 30 Grad, eine Besitzerin an. "Sie legt sich manchmal in die pralle Sonne. Dabei wird ihr Fell so heiß, dass ich sie kaum noch berühren kann. Das ist doch nicht normal?!"

Es ist erstaunlich: Unter unseren Haustieren sind es die Katzen, die mit hohen Temperaturen am besten zurechtkommen. Gründe dafür liegen in ihrer Genetik, denn Hauskatzen stammen von der afrikanischen Falbkatze ab. ...