AustroCel-Chef nach Unfall: "Alarmplan ist genau eingehalten worden"

Nach dem Gasunfall in der Halleiner Firma AustroCel, bei der ein Mitarbeiter starb, laufen die Ermittlungen. Auch Kritik an den Behörden wird lauter: Die Information sei auf die unmittelbare Nachbarschaft beschränkt gewesen, obwohl die Schwefeldioxid-Werte in einer weit größeren Entfernung zu hoch waren, kritisieren die Halleiner Grünen.Geschäftsführer Jörg Harbring weist das auf SN-Anfrage energisch zurück.

Bei einem Gasunfall in der Firma AustroCel in Hallein ist Mittwochfrüh ein Mitarbeiter ums Leben gekommen. In der Zellstoffkocherei war um 5:40 Uhr in den frühen Morgenstunden eine rund acht Meter lange Gasdruckleitung, die unter acht Bar Druck stand, auf etwa der Hälfte der Länge aufgerissen. Ein 1966 geborener Tennengauer wurde vom knapp 170 Grad heißen Schwefeldioxid getroffen und tödlich verletzt. Der Grund für den Unfall ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Der Austritt des Schwefeldioxids selbst konnte rasch gestoppt werden. Im Raum Hallein seien die Schwefeldioxid-Werte in der Zeit von 6.30 bis 7.30 Uhr aber weit über den Grenzwerten gelegen. "Bereits ab 8 Uhr waren diese wieder deutlich niedriger und somit handelte es sich um eine kurze, aber heftige Belastung in der lokalen Umgebung", stufte Alexander Kranabetter vom Referat für Immissionsschutz den Chemieunfall ein.

Der Geschäftsführer der AustroCel Jörg Harbring, zeigte sich am Feiertag bestürzt über den Unglücksfall: "Es war ein tragischer Zufall, dass der Mitarbeiter zu diesem Zeitpunkt unter der Rohrleitung stand - und dadurch überhaupt keine Chance hatte." In seinen 18 Jahren als Chef am Firmengelände - Harbring hat den Betrieb auch schon unter früheren Eigentümern geleitet - habe es noch keinen so schweren Unfall mit einem Todesfall gegeben, betonte er. "Wir haben schon gestern den Angehörigen des Mannes kondoliert."

Halleiner Grüne kritisieren späte Information

Durch den Gasaustritt ging der firmeninterne Alarm los, in der Folge rief das Unternehmen auf der Homepage und über Radiodurchsagen die Anrainer dazu auf, sich sofort in geschlossene Gebäude zu begeben und sämtliche Fenster und Außentüren zu schließen sowie nasse Tücher bereitzuhalten. Anrainer wurden über Lautsprecherdurchsagen informiert.

Kritik an der Alarmierung wurde allerdings bald nach dem Unfall in sozialen Medien laut. Auch die Halleiner Grünen sind unzufrieden. Sie fordern, dass der Alarmplan neu aufgestellt werden muss. Die Information sei auf die unmittelbare Nachbarschaft beschränkt gewesen und in erster Linie über Feuerwehr-Lautsprecher erfolgt. Die Dämpfe hätten aber nicht nur in der Nachbarschaft, sondern im ganzen Stadtgebiet zu Hustenreiz geführt. "Der Geruch wurde bis nach Oberalm wahrgenommen", sagt Kimbie Humer-Vogl, Klubobfrau der Grünen im Landtag und Stadträtin in Hallein. "Weder Zivilschutzalarm, noch die Warn-App der Landesregierung oder die KATWARN-App sind zum Einsatz gekommen. Die ersten Warnungen im Radio sind mit großer Verspätung übermittelt worden. Viele Menschen waren da bereits unterwegs zum Arbeitsplatz, Kinder auf dem Schulweg", kritisiert die Halleiner Stadträtin.

Zahlreiche besorgte Bürger und Bürgerinnen seien schon im Laufe des Vormittags an sie herangetreten. "Viele waren stundenlang völlig ahnungslos, dass es einen Unfall gegeben hat." Der tragische Chemieunfall dürfe nicht ohne Folgen bleiben. Schließlich handle es sich bereits um den dritten Störfall. "Dass es diesmal sogar ein Todesopfer zu beklagen gibt, überschattet alle Geschehnisse."

AustroCel-Chef: "Alarmplan ist genau eingehalten worden"

Die Kritik von Humer-Vogl weist AusrtoCel-Chef Harbring klar zurück: "Wir haben sofort in der Anrainerschaft über die Feuerwehr Aufklärung betrieben und aufgerufen, im Haus zu bleiben." Zudem sei auch über die Homepage und über eine Presseaussendung informiert worden. "Ich weiß nicht, was man sonst noch hätte tun können. Und den Katastrophen-Alarm muss der Katastrophen-Referent der Bezirkshauptmannschaft ausrufen. Das können wir als Firma nicht selber."

Auch die Darstellung der Stadträtin, dass das nun schon bereits der dritte Störfall sei, weist der Geschäftsführer zurück: "Ich weiß, dass 2019 schon einmal Schwefeldioxid ausgetreten ist und zu Nachbarn in den Gärten gekrochen ist - und dass da Pflanzen gelbe Blätter bekommen haben." Menschen seien damals aber keine zu Schaden gekommen, betont Harbring.

Die Forderung der Grünen nach einem überarbeiteten Sonderalarmplan, der jährlich an die Bevölkerung kommuniziert werden müsse, weist Harbring ebenfalls zurück: "Der firmeneigenen Alarmplan ist hervorragend eingehalten worden. Der Plan wurde genau abgespult - da habe ich den Beteiligten sogar gratuliert. Diesen Vorwurf weise ich absolt zurück."

Auch Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) widerspricht. "Es hat nicht wirkliche Probleme in der Informationskette gegeben. Diese hat aus meiner Sicht sehr gut informiert", sagte er gegenüber dem ORF. Es brauche allerdings eine gewisse Zeit, um Informationen zu überprüfen, bevor man sie an die Bevölkerung weitergeben könne.