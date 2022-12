"Von Häftlingsschweiß erbaut": Bleibt die NS-Villa in St. Gilgen unter Denkmalschutz?

Das Haus Loritz in St. Gilgen steht als Täter- und Opferort unter Denkmalschutz. Die Eigentümer gehen nun gerichtlich gegen den Bescheid vor.

Podcast "schattenorte"

Die Villa Loritz in St. Gilgen beschäftigte am Montag das Verwaltungsgericht in Wien. Die Eigentümer gehen gegen den Bescheid der Denkmalbehörde vor, die die Anlage kürzlich unter Schutz gestellt hat. Dabei waren folgende Fragen Gegenstand der Verhandlung: Wie viele Zwangsarbeiter müssen an einem Bau beteiligt sein, damit die Anlage als Opferort schützenswert ist? Und wie ist die historische Relevanz eines SS-Führers einzuordnen, der als Kommandant in Konzentrationslagern an der Ermordung ...