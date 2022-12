Bohrungen für S-Link-Projekt: Salzburgs Untergrund "ist absolut beherrschbar"

Die Bodenerkundungen stimmen die Planer der Lokalbahnverlängerung durchaus zuversichtlich. Nächste Woche wollen sie die Umweltverträglichkeitserklärung abgeben.

Die orange Bohrmaschine, die in der Mitte der Alpenstraße vor dem AYA-Bad aufgebaut ist, ist Dienstagfrüh nicht in die Gänge zu bekommen. Grund dafür ist der strenge Frost, am Vormittag hat es noch minus zehn Grad. "Die Ventile sind vereist. Da geht nichts'", sagt Geologe Bernhard Humer. Er betreut die Bodenerkundungen, die seit Anfang Dezember vom Mozartsteg bis zum Park-&-Ride-Parkplatz Salzburg-Süd ausgeweitet werden. Im kommenden Jahr sollen dafür 38 Kernbohrungen und 60 Drucksondierungen weitere Daten liefern.

Große Überraschungen ...