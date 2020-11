Die ersten Impfstoffe gegen das Coronavirus stehen knapp vor der Zulassung. Wie gut sind sie wirklich? Nicht alle Experten sind schon voll überzeugt.





Infektiologe Greil: "Ärzte und Pfleger sollten mit gutem Beispiel vorangehen"

Richard Greil, führender Coronamediziner in Salzburg, "wird sich mit Sicherheit sofort impfen lassen", wenn die derzeit im Gespräch stehenden Impfstoffe zugelassen werden. Er selbst hat dazu alle wissenschaftlichen Daten der klinischen Studien in den Phasen I und II geprüft. Was die abschließenden Untersuchungen betrifft, muss er sich vorerst noch auf Medien- und Firmenberichte verlassen. Die Unternehmen Pfizer, Biontech, Moderna ...