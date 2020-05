Die deutschen Behörden haben die rigorosen Grenzkontrollen und Sperren bis 15. Mai verlängert. Der Unmut und das Unverständnis werden in den Salzburger Grenzorten immer größer.

"Wir leben praktisch in einer Sackgasse", sagt Michael Mackner, Unternehmer in Großgmain. Er wohnt mit seiner Familie am Grenzweg unmittelbar vor der Staatsgrenze zu Bayrisch Gmain. "Für meinen Gartenbaubetrieb habe ich zwar eine Pendlergenehmigung für meine zahlreichen Kunden in Bayern, ...