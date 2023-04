Er war schon 25.000 Mal auf dem Schafberg

Bei der Schafbergbahn zu arbeiten war sein Kindheitstraum. Mittlerweile ist Martin Grashäftl seit 37 Jahren Lokführer, und das mit Leib und Seele.

Wenn er von Gästen gefragt wird, ob das Kind in der Lok mitfahren darf, dann sagt Martin Grashäftl immer Ja. "Ich weiß ja, wie das ist als Kind, wenn man von so einer Lok fasziniert ist." Nur zu gut erinnert sich der 59-jährige Lokführer der Schafbergbahn an seine eigene Kindheit. Damals fuhr er oft mit seinem eigenen Vater mit, der bei einem Getränkehersteller arbeitete und die umliegenden Gasthöfe belieferte. Eines davon lag im unteren Bereich des Schafbergs. "Von dort aus ...